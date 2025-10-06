ВСУ уничтожили около 500 российских оккупантов за неделю на Добропольском направлении

Украинские военные продолжают уничтожать армию РФ. С 29 сентября по 6 октября корпус «Азов» ликвидировал более 500 российских оккупантов на Добропольском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



За неделю армия РФ понес значительные потери в живой силе:

безвозвратные — 501 оккупант;

санитарные — 335;

взято в плен — 3 военнослужащих армии РФ.

Кроме того, Силы обороны уничтожили и повредили военную технику захватчиков. В частности, один танк, пять боевых бронированных машин, пять орудий, 53 единицы автомобильной и мототехники. Из них легковых и грузовых автомобилей — 11; мотоциклов и багги — 42 единицы и 201 БПЛА различных типов.



Ранее мы писали, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации в сентябре потери российских войск в пехоте возросли почти на 30%.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях