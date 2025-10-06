ВСУ ударили по АЗС оккупантов в Великой Лепетихе

Последствия удара Сил обороны по АЗС оккупантов в Великой Лепетихе.

Во временно оккупированном поселке Великая Лепетиха Херсонской области Силы обороны Украины нанесли удар по автозаправочной станции, которую использовали российские захватчики.



Последствия атаки опубликовал Telegram-канал Exilenova+.



«Последствия поражения АЗС во в.о. Великой Лепетихе. Такие удары существенно затрудняют россиянам мобильность техники и логистическое обеспечение на Херсонском направлении», — говорится в сообщении.





