На Покровском направлении Силы обороны впервые уничтожили российский наземный роботизированный комплекс

06 октября 2025, 18:10

Под Покровском украинские защитники впервые уничтожили российский наземный роботизированный комплекс. Фото: скриншот

Украинские военные впервые уничтожили наземный роботизированный комплекс российской армии, который предназначен для боевого применения. Это произошло на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

«Речь идет о российском НРТК «Курьер», который оснащен автоматическим гранатометом АГС-17», — говорится в сообщении.

Российского робота уничтожили на прошлой неделе военные подразделения беспилотных систем 32-й бригады.

«Оккупанты дистанционно и скрытно направили НРК на равнинную местность – как можно ближе к защитникам Покровской агломерации, ожидая возможности для обстрела наших позиций. Однако во время патрулирования этого сектора обороны экипаж украинских дронаров заметил НРК. После обнаружения вражеского объекта защитники Покровска запустили FPV и уничтожили вражеский наземный боевой дрон», — уточнили в ведомстве.

НРТК «Курьер» передвигается на гусеничной платформе с электродвигателями. Этот комплекс является гусеничной платформой размером 1,4 на 1,2 метра и весом 250 кг. Россияне заявляют, что робот может быть вооружен пулеметом или гранатометом, а также пригоден для использования в качестве миноукладчика или комплекса РЭБ.

Ранее мы писали, что Су-27 Воздушных Сил Украины точным ударом двух авиабомб уничтожил многоэтажное здание, в котором оккупанты обустроили командный пункт. 

