Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

ВСУ дронами поразили редкую и дорогостоящую российскую станцию РЭБ «Житель» на Луганщине: кадры

06 октября 2025, 21:30

ВСУ дронами поразили редкую и дорогостоящую российскую станцию РЭБ «Житель» на Луганщине: кадры

Удар по станции РЭБ «Житель» на Луганщине. Фото: кадр из видео Удар по станции РЭБ «Житель» на Луганщине. Фото: кадр из видео

Операторы дронов 412-го полка ВСУ во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ поразили редкую и дорогостоящую российскую станцию ​​РЭБ «Житель» в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем ВСУ.

Станция «Житель» – сложная и многофункциональная система. Согласно техническим характеристикам, может глушить наземную радиосвязь на дальности до 25 километров, связь на летательных аппаратах – до 50. Станция пеленгует источники радиоизлучения и определяет координаты их размещения, устанавливает радиопомехи для спутниковой связи, GPS-навигации и базовых станций GSM-связи. С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких систем.

Напомним, что украинские войска отбили штурм города Константиновка Донецкой области, российская армия потеряла тяжелую бронетехнику.

ТЕГИ

Места
Луганская область
Организации
Всу ГПСУ ВС РФ
Прочее
Война ситуация на фронте РЭБ Дроны
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:17
ВСУ ударили по АЗС оккупантов в Великой Лепетихе
15:50
Оккупированный юг Запорожской области остался без врачей
14:31
Силы обороны поразили завод взрывчатки в РФ
11:55
Су-27 ВСУ уничтожил командный пункт РФ в Приволье
10:26
В Феодосии после атаки дрона вспыхнул нефтеналивной терминал
10:10
Танк РФ переехал гражданскую машину под Великими Копанями — АТЕШ
08:43
Партизаны парализовали военные перевозки оккупантов в Запорожской области
13:43
В РФ распустили 88-ю бригаду «Эспаньола»: оккупанты перейдут в другие части
12:00
В Крыму снова урезали зарплаты бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Захватчики в оккупации готовят репрессии против родителей за обучение их детей в украинских школах
21:35
Россия хочет подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме — Сибига
14:14
В Бердянске критический дефицит врачей на фоне оккупации
12:26
В Луганске «отправили под суд» защитницу Украины
12:22
Оккупанты ищут «вожатых» для лагерей на ВОТ Украины
11:44
На ВОТ Херсонщины медотходы РФ выбрасывают на свалки
11:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
10:53
Харцызск третий месяц без воды: Ольховское водохранилище обмелело
18:55
Двум украинским подросткам, получившим повестки от оккупантов, удалось уйти в Украину
16:38
Автозаправки закрываются: российский кризис ударил по оккупированному Донбассу
13:35
Удар украинского дрона по машине Леонтьева попал на видео
все новости
22:56
Силы обороны Украины отбили штурм армии РФ в Часовом Яре: уничтожены бронетехника и мотоциклы оккупантов
22:18
Украинская армия ударила по российским системам ПВО в оккупированном Крыму
21:30
ВСУ дронами поразили редкую и дорогостоящую российскую станцию РЭБ «Житель» на Луганщине: кадры
20:54
Войска России обстреляли Константиновку: в городе повреждены многоэтажки и есть раненые
20:37
Украинские войска отбили штурм Константиновки: российская армия потеряла тяжелую бронетехнику
19:38
Российская армия атаковала Херсон и Чернобаевку: ранены 13 человек, среди них ребенок
19:18
ВСУ продвинулись вдоль железной дороги под Лиманом – ISW
18:56
Российские войска ранили главу и секретаря громады в Харьковской области
18:10
На Покровском направлении Силы обороны впервые уничтожили российский наземный роботизированный комплекс
18:07
Армия РФ разрушила отделение «Новой почты» на Донетчине: уничтожены посылки на более чем миллион гривен
17:17
ВСУ ударили по АЗС оккупантов в Великой Лепетихе
16:54
Россия снова ударила по энергетике Донетчины: регион частично без света
16:47
ОСГВ «Днепр», которая отвечала за направления фронта на Донбассе, ликвидировали: в ВСУ назвали причину
16:22
ВСУ уничтожили около 500 российских оккупантов за неделю на Добропольском направлении
15:50
Оккупированный юг Запорожской области остался без врачей
15:44
По ТЭЦ в Клинцах Брянской области РФ ударили ракеты: без тепла остались больше половины жителей города
15:30
УП: Сырский ликвидировал оперативно-стратегическую группу «Днепр» — функции переданы корпусам
15:15
AASM Hammer уничтожила укрытие российских штурмовиков
15:02
Из-за «короткого» комендантского часа в Дружковке изменились графики работы магазинов и почтовых отделений
14:34
Спасатели показали последствия удара дрона по роддому в Сумах
все новости
ВИДЕО
Удар по российской бронетехнике в Часовом Яре. Фото: кадр из видео Силы обороны Украины отбили штурм армии РФ в Часовом Яре: уничтожены бронетехника и мотоциклы оккупантов
06 октября, 22:56
Удар по станции РЭБ «Житель» на Луганщине. Фото: кадр из видео ВСУ дронами поразили редкую и дорогостоящую российскую станцию РЭБ «Житель» на Луганщине: кадры
06 октября, 21:30
Российская бронетехника под Константиновкой. Фото: кадр из видео Украинские войска отбили штурм Константиновки: российская армия потеряла тяжелую бронетехнику
06 октября, 20:37
Последствия сброса AASM Hammer на укрытие оккупантов. AASM Hammer уничтожила укрытие российских штурмовиков
06 октября, 15:15
Поврежденная крыша перинатального центра в Сумах. Спасатели показали последствия удара дрона по роддому в Сумах
06 октября, 14:34
Пожар на белгородской ТЭЦ «Луч» после ракетного удара. В Белгороде после удара горит ТЭЦ «Луч» — густой дым над городом
06 октября, 13:59
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор