ВСУ дронами поразили редкую и дорогостоящую российскую станцию РЭБ «Житель» на Луганщине: кадры

Удар по станции РЭБ «Житель» на Луганщине. Фото: кадр из видео

Операторы дронов 412-го полка ВСУ во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ поразили редкую и дорогостоящую российскую станцию ​​РЭБ «Житель» в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем ВСУ.



Станция «Житель» – сложная и многофункциональная система. Согласно техническим характеристикам, может глушить наземную радиосвязь на дальности до 25 километров, связь на летательных аппаратах – до 50. Станция пеленгует источники радиоизлучения и определяет координаты их размещения, устанавливает радиопомехи для спутниковой связи, GPS-навигации и базовых станций GSM-связи. С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких систем.

