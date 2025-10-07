Поставки американских «Томагавков» могут затянуться на несколько месяцев — нардеп

На несколько месяцев могут затянуться поставки американских крылатых ракет дальнего радиуса действия. Иллюстративное фото

Эпопея с поставками американских дальнобойных ракет Tomahawk может занять как минимум несколько месяцев, прогнозирует глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

На своей странице в Facebook он добавил, что «все будет не так быстро, как хотелось».

«Трамп не случайно сказал, что "почти“ решил, что не хочет эскалации, и что хочет уточнить, как эти ракеты будут использоваться… Так что этапы четко определены: могу передумать и не поставлять, могу поставить, но не позволить использовать, могу разрешить использовать только по конкретным целям», — заявил он.

По словам народного депутата, томагавки являются средством давления на главу Кремля Владимира Путина и попытки заставить его пойти на переговоры, и только потом — усиление военных возможностей Украины.

Чернев отметил, что на каждом из перечисленных этапов Путину дается возможность отступить и пойти на переговоры, а потому, скорее всего, поставки и использование ракет будут очень постепенными.

Он подчеркнул, что «вся эта эпопея может занять как минимум несколько месяцев», но это уже будет реальное давление и реальный аргумент.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что «в некотором смысле» принял решение о поставке дальнобойных крылатых ракет «Томагавк» Украине. Он не стал уточнять, какое это решение.