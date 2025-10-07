Украинские беспилотники в сентябре поразили более 66 тысяч целей оккупантов

Беспилотные системы — весомый аргумент для сдерживания оккупантов и их уничтожение на поле боя. В Вооруженных Силах Украины продолжается масштабирование подразделений Сил беспилотных систем, разворачивается рекрутинговая кампания в подразделения СБС. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



«В течение сентября наши беспилотные авиационные комплексы поразили 66,5 тыс. целей противника, что на 10,8% больше, чем в августе. Из них 39,2 тыс. поражений приходится на дроны-камикадзе. При этом поражено или уничтожено 18 159 военнослужащих оккупационной армии (+23% по сравнению с предыдущим месяцем)», — отметил он.



По словам Сырского, количество выполненных задач роботизированными наземными комплексами увеличилось почти вдвое, что свидетельствует о росте внимания командиров к этому важному компоненту беспилотных систем.



«Преимущество в применении FPV – и в дальнейшем в нашу пользу, хотя противник делает все, чтобы приблизиться к паритету», — уточнил генерал.



Сырский заслушал содержательный доклад разведчиков J-2 о развитии войск беспилотных систем РФ, новых подразделениях и технических решениях армии РФ, планах применения российских инноваций. Россия вкладывается в развитие подразделений БпС, тратит на это огромные ресурсы.



Ранее мы писали, что общие потери российских войск на Добропольском направлении достигли 3185 человек, из которых 1769 — безвозвратные. Кроме того, противник утратил 969 единиц вооружения и военной техники.

