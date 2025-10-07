Ракета из «Панциря» РФ случайно поразила жилой дом в Старом Осколе

Момент «прилета» по многоэтажке.

В Старом Осколе (Белгородская область) установка ПВО «Панцирь-С1» при попытке сбить украинский дрон случайно ударила по многоэтажному жилому дому.



По словам местных властей, окна в 15 квартирах выбиты «из-за падения обломков беспилотника», повреждены 20 автомобилей. Пострадавших нет.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что около тысячи человек остаются без света в четырёх населённых пунктах после ударов ВСУ 5–6 октября. Ведутся восстановительные работы.

Напомним, в российском Белгороде прогремел мощный взрыв — под удар попала теплоэлектроцентраль «Луч».