В РФ прокомментировали возможную отправку американских ракет Tomahawk для Украины

Пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стало бы серьезным витком эскалации». Об этом передает пророссийское издание «ТАСС».



При этом, Песков заявил, что передача американских ракет «не сможет поменять положение дел на фронте».



«Важно понимать, что в случае поставок Киеву Tomahawk речь может идти о ракетах в ядерном исполнении. Путин недвусмысленно изложил, как будет реагировать Москва в случае поставки Киеву Tomahawk», — отметил он.



Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что «в некотором смысле» принял решение о поставке дальнобойных крылатых ракет «Томагавк» Украине. Он не стал уточнять, какое это решение.



Однако эпопея с поставками американских дальнобойных ракет Tomahawk может занять как минимум несколько месяцев.

