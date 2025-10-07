Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Россия снова атаковала промзону Краматорска

07 октября 2025, 14:55

Россия снова атаковала промзону Краматорска

Российская армия днем 7 октября ударила по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.

«В период с 13:20 до 13:30, по предварительной информации, российские войска нанесли пять ударов по промышленной зоне города», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сейчас устанавливаются окончательные последствия, на месте работают все соответствующие службы.

Ранее мы писали, что российские оккупанты вечером 6 октября ударили по Краматорской громаде Донецкой области. Есть повреждения. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Краматорск Донецкая область
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:53
Украинские «Щелепи» уничтожили радар С-400: видео удара
10:33
В Феодосии продолжается пожар на нефтебазе после атаки дрона
17:17
ВСУ ударили по АЗС оккупантов в Великой Лепетихе
15:50
Оккупированный юг Запорожской области остался без врачей
14:31
Силы обороны поразили завод взрывчатки в РФ
11:55
Су-27 ВСУ уничтожил командный пункт РФ в Приволье
10:26
В Феодосии после атаки дрона вспыхнул нефтеналивной терминал
10:10
Танк РФ переехал гражданскую машину под Великими Копанями — АТЕШ
08:43
Партизаны парализовали военные перевозки оккупантов в Запорожской области
13:43
В РФ распустили 88-ю бригаду «Эспаньола»: оккупанты перейдут в другие части
12:00
В Крыму снова урезали зарплаты бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Захватчики в оккупации готовят репрессии против родителей за обучение их детей в украинских школах
21:35
Россия хочет подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме — Сибига
14:14
В Бердянске критический дефицит врачей на фоне оккупации
12:26
В Луганске «отправили под суд» защитницу Украины
12:22
Оккупанты ищут «вожатых» для лагерей на ВОТ Украины
11:44
На ВОТ Херсонщины медотходы РФ выбрасывают на свалки
11:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
10:53
Харцызск третий месяц без воды: Ольховское водохранилище обмелело
18:55
Двум украинским подросткам, получившим повестки от оккупантов, удалось уйти в Украину
все новости
15:50
Полицейские вывезли выживших после авиаудара на жилой квартал в Константиновке
15:47
Беспилотник атаковал АЭС в Воронежской области РФ
14:58
Объявленного в международный розыск Арестовича переобъявили в розыск в России
14:55
Россия снова атаковала промзону Краматорска
14:41
Ракета из «Панциря» РФ случайно поразила жилой дом в Старом Осколе
14:33
В РФ прокомментировали возможную отправку американских ракет Tomahawk для Украины
14:14
Поставки американских «Томагавков» могут затянуться на несколько месяцев — нардеп
13:59
Украинские беспилотники в сентябре поразили более 66 тысяч целей оккупантов
13:53
Украинские «Щелепи» уничтожили радар С-400: видео удара
12:59
Россия атаковала Черниговщину: повреждён элеватор и жилой дом
12:30
СБУ задержала во Львове российского шпиона, внедренного в ВСУ
12:11
Оккупанты более 20 раз за сутки обстреляли Донетчину: в ОВА показали последствия
11:51
В Донецкой области офицер отправил бойцов крутить шаурму вместо службы — ГБР
11:34
Пилоты SIGNUM показали результат ночной операции на Лиманском направлении
11:29
В Бельгии создали для Украины дешевую ракету против «шахедов» — СМИ
11:27
Армия РФ нанесла удар по Краматорской громаде: повреждено учебное заведение
11:22
В Черниговской области ввели почасовые отключения в две очереди
10:59
В Украине создали секретную сеть батарей для сохранение электроэнергии после российских атак — WSJ
10:54
Россияне атаковали Покровск: двое людей погибли
10:54
ВСУ взяли в плен 22-летнего индийца, воевавшего за Россию
все новости
ВИДЕО
Эвакуация из Константиновки. Скриншот Полицейские вывезли выживших после авиаудара на жилой квартал в Константиновке
07 октября, 15:50
Момент «прилета» по многоэтажке. Ракета из «Панциря» РФ случайно поразила жилой дом в Старом Осколе
07 октября, 14:41
Попадание в радиолокационную станцию 92Н6 комплекса С-400. Украинские «Щелепи» уничтожили радар С-400: видео удара
07 октября, 13:53
Скриншот: t.me/umftteam Пилоты SIGNUM показали результат ночной операции на Лиманском направлении
07 октября, 11:34
Плененный 22-летний индиец Маджоти. ВСУ взяли в плен 22-летнего индийца, воевавшего за Россию
07 октября, 10:54
В Славянске заведения образования были атакованы российскими войсками в ночь на 7 октября. Фото из местных пабликов Ночью войска РФ ударили по двум учебным заведениям в Славянске
07 октября, 08:58
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор