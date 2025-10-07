Россия снова атаковала промзону Краматорска

Российская армия днем 7 октября ударила по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



«В период с 13:20 до 13:30, по предварительной информации, российские войска нанесли пять ударов по промышленной зоне города», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что сейчас устанавливаются окончательные последствия, на месте работают все соответствующие службы.



Ранее мы писали, что российские оккупанты вечером 6 октября ударили по Краматорской громаде Донецкой области. Есть повреждения.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях