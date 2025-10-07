БПЛА атаковали Тюменский НПЗ в России

Дроны атаковали Тюменский НПЗ в России. Фото: Astra

Вечером 6 октября беспилотники атаковали Тюменский нефтеперерабатывающий завод (ТНПЗ) (филиал московской компании «РИ-ИНВЕСТ»). Об этом передает ASTRA.



В результате удара повреждены ректификационная колонна и часть системы водоснабжения.



Как отмечается, ранее завод назывался — «Антипинский НПЗ» и он был крупнейшим независимым нефтеперерабатывающим заводом в России, мощность которого достигает 7,5 млн т в год, писал РБК. Завод принадлежал группе компаний «Новый поток» бизнесмена Дмитрия Мазурова.



Ранее мы писали, что в Воронежской области России беспилотник атаковал Нововоронежскую атомную электростанцию.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях