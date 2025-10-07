Зеленский ответил, будет ли повышение цены на газ для населения этой зимой

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

7 октября президент Украины Владимир Зеленский говорил с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Об этом сообщил сам Зеленский.



По его словам, вчера на Ставке приняли решение направить дополнительные финансы и дополнительное оборудование в области, которые в этом нуждаются.



«Это прифронтовые, приграничные наши области. Все это уже выполняется. Также этой зимой сохраним фиксированную цену на газ для бытовых потребителей. Повышений цены газа не будет. Я ожидаю и более детальную, более основательную работу наших чиновников с нашими людьми, которые потеряли дом из-за войны и были вынуждены переехать. Нужны более ощутимые механизмы правительственной поддержки ВПЛ. По таким вопросам будет доклад в ближайшее время», – утверждает Зеленский.

Напомним, что в октябре Россия массированно атакует газодобывающую инфраструктуру Украины.