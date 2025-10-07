Переплатила более 900 тысяч гривен за свет для учебных заведений: чиновницу Добропольского горсовета будут судить

Обвиняемая чиновница Добропольского горсовета. Фото: прокуратура

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении чиновницы Добропольского городского совета по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



В январе 2021 года между отделом образования Добропольского горсовета и обществом с ограниченной ответственностью были заключены два договора о поставке электрической энергии в учебные заведения. Общая стоимость услуги в год составила более 4,4 миллиона гривен.



Однако впоследствии поставщик предложил новые расчеты, в которых увеличил стоимость и снизил объемы поставок. Начальник отдела, не проверив соответствие новых тарифов фактически действующим, подписала дополнительные соглашения. При этом вопреки законодательству измененные условия начали действовать с 1 января, хотя сами договоры были подписаны только 22 января 2021 года.



Эта халатность привела к безосновательному перечислению предприятию более 915 тысяч гривен бюджетных средств, что нанесло значительный ущерб громаде.

