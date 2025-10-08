Ночью россияне обстреляли Дружковскую громаду: есть раненые и разрушения

Последствия российского обстрела Дружковской громады в ночь на 8 октября. Фото: Нацполиция

В течение вторника, 7 октября, российские войска несколько раз обстреляли территорию Дружковской городской громады. В результате атак ранения разной степени тяжести получили по меньшей мере шесть мирных жителей.

Об этом сегодня сообщают полиция Донецкой области и издание «Новости Краматорского района».

Отмечается, что первый обстрел произошел около 17:50 в селе Кондратовка. Снаряд попал на открытый участок местности недалеко от жилых домов. В результате взрыва один человек получил минно-взрывную травму. Осмотр места происшествия пока не проводился из-за постоянных обстрелов района.

Позже, около 21:53, российская армия нанесла серию мощных ударов по Дружковке. По уточненным данным, зафиксировано по меньшей мере три попадания — в жилой сектор и частную застройку. Повреждены десятки домов.

По информации издания, в результате обстрела ранения получили пять мирных жителей, один из которых — 2006 года рождения. Люди получили контузии, осколочные ранения, ушибы и травмы головы.

Поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе: дошкольное учебное заведение «Теремок», где взрывной волной повреждены остекление, фасад и кровля; несколько жилых домов в разных частях города; хозяйственные постройки и другие частные объекты.

Осмотр мест попаданий и фиксация разрушений продолжается.

Напомним, в результате российского обстрела обесточены несколько шахт в Донецкой области. Об этом утром 8 октября сообщил народный депутат, глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.

«В шахте работали 19 горняков, 6 находились в клети. Все люди подняты на поверхность», — написал Волынец.