США и Украина совместно разрабатывают уникальный дрон Halia

Уникальный дрон-амфибию совместно разрабатывают Украина и США. Кадр из видео

Американская компания LeVanta Tech в сотрудничестве с украинскими партнерами создает инновационный дрон Halia, способный длительное время находиться на поверхности воды, а при необходимости — переходить в полет на большой скорости.

Как рассказал генеральный директор и основатель компании Келли Эклз порталу «Милитарный», LeVanta Tech планирует проводить совместные исследования и разработки с украинскими инженерами, чтобы изготовить первые прототипы дрона Halia для испытаний непосредственно в Украине.

По словам Эклза, проект имеет как технологический, так и символический вес для обеих сторон. В случае успеха LeVanta Tech рассматривает возможность развертывания производства в Украине.

«Мы видим значительный потенциал именно здесь. Если ты разрабатываешь дроны, то почему бы не быть в Украине? Вы — лучшие в мире специалисты не только в технике, но и в тактике их применения», — сказал гендиректор американской компании.

Эклз также заявил, что после открытия офиса в Эстонии его компания планирует использовать украинский опыт для ускорения своих проектов в Балтии, Европе и странах НАТО.

Напомним, морской дрон, который перевозит несколько БПЛА на оптоволокне в откидных отсеках вдоль корпуса, был замечен на российских кадрах, сделанных во время ударов по Туапсе и Новороссийску. Это первый известный случай запуска оптоволоконных беспилотников с моря.

Ранее сообщалось, что европейский производитель создал для Украины дешевую ракету против ударных беспилотников россиян.