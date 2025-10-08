Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Россияне ударили ракетой по украинскому производству хумуса

08 октября 2025, 12:12

Россияне ударили ракетой по украинскому производству хумуса

Оккупанты ударили ракетой по заводу хумуса. Оккупанты ударили ракетой по заводу хумуса.

Российские войска нанесли ракетный удар по заводу Yofi! — первому производителю хумуса в Украине, работающему с 2010 года. Об этом сообщили представители компании.

По данным предприятия, удар пришёлся по производственным мощностям. За 20 минут до попадания сотрудники успели эвакуироваться, поэтому обошлось без пострадавших. Однако объект получил серьёзные повреждения, и поставки временно приостановлены.

«Враг, с которым воюет наша страна, нанёс ракетный удар по нашему заводу. Слава Богу, никто не пострадал. Мы преданы своей миссии и уже работаем над восстановлением производства», — говорится в заявлении Yofi!.

Компания подчеркнула, что за 15 лет создала уникальную линейку продукции, которую полюбили миллионы украинцев, и пообещала возобновить выпуск хумуса уже через месяц.

«Совсем скоро мы снова будем радовать вас самым вкусным хумусом Yofi!», — добавили в компании.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Киев
Прочее
ракетный удар по заводу производитель хумуса
Организации
Yofi!

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:34
В армии РФ избивают мобилизованных 5-й бригады за отказ идти на штурм
11:11
Россия вывезла почти 600 детей из ВОТ Донецкой области в сентябре
10:11
В оккупированном Лисичанске жители нескольких районов четвертый год ждут воды и тепла – ОВА
17:59
Пытали и насиловали женщину в «Изоляции» в оккупированном Донецке: боевикам «МГБ ДНР» сообщили о подозрении
16:30
Россияне хотят запретить риэлторскую деятельность на оккупированных территориях
13:53
Украинские «Щелепи» уничтожили радар С-400: видео удара
10:33
В Феодосии продолжается пожар на нефтебазе после атаки дрона
17:17
ВСУ ударили по АЗС оккупантов в Великой Лепетихе
15:50
Оккупированный юг Запорожской области остался без врачей
14:31
Силы обороны поразили завод взрывчатки в РФ
11:55
Су-27 ВСУ уничтожил командный пункт РФ в Приволье
10:26
В Феодосии после атаки дрона вспыхнул нефтеналивной терминал
10:10
Танк РФ переехал гражданскую машину под Великими Копанями — АТЕШ
08:43
Партизаны парализовали военные перевозки оккупантов в Запорожской области
13:43
В РФ распустили 88-ю бригаду «Эспаньола»: оккупанты перейдут в другие части
12:00
В Крыму снова урезали зарплаты бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Захватчики в оккупации готовят репрессии против родителей за обучение их детей в украинских школах
21:35
Россия хочет подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме — Сибига
14:14
В Бердянске критический дефицит врачей на фоне оккупации
12:26
В Луганске «отправили под суд» защитницу Украины
все новости
14:34
В армии РФ избивают мобилизованных 5-й бригады за отказ идти на штурм
13:51
Украина получит американские «Томагавки» в «небольшом количестве» — СМИ
13:28
Российские военные нанесли удар по нефтебазе в Прилуках
13:18
Верховная Рада проголосовала за постановление о непрерывной работе местных властей во время войны. Что это значит
13:16
МиГ-29 ВСУ сбросил бомбу на операторов дронов и склад РФ в Новой Полтавке
12:12
Россияне ударили ракетой по украинскому производству хумуса
11:44
ВСУ уничтожили блиндажи и укрытия российской армии на Краматорском направлении
11:11
Россия вывезла почти 600 детей из ВОТ Донецкой области в сентябре
11:03
США и Украина совместно разрабатывают уникальный дрон Halia
10:25
Ночью россияне обстреляли Дружковскую громаду: есть раненые и разрушения
10:22
Российский солдат пытался поймать дрон и погиб от удара ВСУ
10:11
В оккупированном Лисичанске жители нескольких районов четвертый год ждут воды и тепла – ОВА
09:48
ВСУ продвинулись в Донецкой области – ISW
09:40
Несколько шахт в Донецкой области были обесточены из-за российского обстрела
09:39
РФ атаковала Украину 183 дронами, сбито более 150
09:16
Из-за российской атаки в Херсоне погибли два человека, один пострадал
09:15
Российская армия за сутки убила двух и ранила 10 людей в Донецкой области
09:01
Россия атаковала ТЭС в Украине: станция серьезно повреждена, ранены энергетики
08:59
Ночью Кривой Рог атаковали около 30 «шахедов»
08:48
Российские войска продвинулись в Запорожской и Сумской областях – DeepState
все новости
ВИДЕО
«Воспитательные» работы в армии РФ на оккупированных территориях. В армии РФ избивают мобилизованных 5-й бригады за отказ идти на штурм
08 октября, 14:34
Из-за российского удара по нефтебазе в Прилуках возник пожар. Фото из местных пабликов Российские военные нанесли удар по нефтебазе в Прилуках
08 октября, 13:28
Попадание в дом с операторами дронов ВС РФ. МиГ-29 ВСУ сбросил бомбу на операторов дронов и склад РФ в Новой Полтавке
08 октября, 13:16
Удар по укрытию оккупантов на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили блиндажи и укрытия российской армии на Краматорском направлении
08 октября, 11:44
Солдат РФ тянется за своим дроном, но первым прилетает украинский. Российский солдат пытался поймать дрон и погиб от удара ВСУ
08 октября, 10:22
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Зеленский ответил, будет ли повышение цены на газ для населения этой зимой
07 октября, 21:20
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор