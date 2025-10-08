Россияне ударили ракетой по украинскому производству хумуса

Оккупанты ударили ракетой по заводу хумуса.

Российские войска нанесли ракетный удар по заводу Yofi! — первому производителю хумуса в Украине, работающему с 2010 года. Об этом сообщили представители компании.



По данным предприятия, удар пришёлся по производственным мощностям. За 20 минут до попадания сотрудники успели эвакуироваться, поэтому обошлось без пострадавших. Однако объект получил серьёзные повреждения, и поставки временно приостановлены.



«Враг, с которым воюет наша страна, нанёс ракетный удар по нашему заводу. Слава Богу, никто не пострадал. Мы преданы своей миссии и уже работаем над восстановлением производства», — говорится в заявлении Yofi!.

Компания подчеркнула, что за 15 лет создала уникальную линейку продукции, которую полюбили миллионы украинцев, и пообещала возобновить выпуск хумуса уже через месяц.



«Совсем скоро мы снова будем радовать вас самым вкусным хумусом Yofi!», — добавили в компании.