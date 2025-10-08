Российские военные нанесли удар по нефтебазе в Прилуках

Из-за российского удара по нефтебазе в Прилуках возник пожар. Фото из местных пабликов

В Прилуках Черниговской области Россия ударила по нефтебазе, в городе наблюдается сильное задымление. Об этом сообщают местные каналы.

По информации паблика «Прилуки оперативные», из-за пожара жителям советуют закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости. Также нужно держать заряженными павербанки, потому что при повторных ударах возможно значительное ухудшение ситуации с электро- и водоснабжением.

Как сообщают в Черниговской ОВА, российские ударные беспилотники атаковали Нежин, Прилуки, Семеновку. В Нежине попадание в объекты железной дороги, пожары, утром — попадание в энергообъект, из-за этого произошли аварийные отключения.

В Прилуках ударный беспилотник атаковал нефтебазу, начался пожар. В Семеновке дрон попал в админздание. За сутки в Черниговской области было 50 обстрелов, большинство с использованием FPV-дронов.

Напомним, в результате российского обстрела обесточены несколько шахт в Донецкой области. В шахте работали 19 горняков, 6 находились в клети. Все люди подняты на поверхность.