Украина получит американские «Томагавки» в «небольшом количестве» — СМИ

Испанская газета сообщила, что Украина может получить американские крылатые ракеты «Томагавк» в небольшом количестве. Иллюстративное фото

Президент США Дональд Трамп одобрит передачу Украине крылатых ракет Tomahawk «в небольшом количестве», чтобы подтолкнуть Россию к переговорам.

Об этом сообщает испанская газета El Mundo со ссылкой на источники, близкие Белому дому.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что «в некотором смысле» принял решение о поставке дальнобойных крылатых ракет «Томагавк» Украине. Он не стал уточнять, какое это решение.

Напомним, глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев ранее заявил, что эпопея с поставками американских дальнобойных ракет Tomahawk может занять как минимум несколько месяцев.