Российские войска возобновили бои за Варачино на севере

Продвижение ВС РФ на Сумщине.

Российские войска снова активизировались в районе населенного пункта Варачино на Сумщине и начали новые бои за село. Об этом сообщает аналитический проект StorMap, отмечая, что площадь продвижения российских сил составила около 5,06 км².



По данным DeepState, почти вся территория населённого пункта Варачино находится в так называемой «серой зоне», что свидетельствует о продолжающихся боевых действиях.

Варачино находится в так называемой «серой зоне».

Согласно оперативной информации на 16:00 8 октября 2025 года, украинские защитники на Северо-Слободском и Курском направлениях отразили четыре атаки противника, ещё два столкновения продолжаются.



