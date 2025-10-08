Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Российские войска возобновили бои за Варачино на севере

08 октября 2025, 17:37

Российские войска снова активизировались в районе населенного пункта Варачино на Сумщине и начали новые бои за село. Об этом сообщает аналитический проект StorMap, отмечая, что площадь продвижения российских сил составила около 5,06 км².

По данным DeepState, почти вся территория населённого пункта Варачино находится в так называемой «серой зоне», что свидетельствует о продолжающихся боевых действиях.

Согласно оперативной информации на 16:00 8 октября 2025 года, украинские защитники на Северо-Слободском и Курском направлениях отразили четыре атаки противника, ещё два столкновения продолжаются.

