В результате российского удара по Нежину повреждены железнодорожные пути

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела в Нежине. Фото: ГСЧС Черниговщины

В среду, 8 октября, российские войска нанесли серию ударов по городу Нежин в Черниговской области. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Чернрговщины.



По информации спасателей, ночью зафиксированы попадания по объектам железнодорожной инфраструктуры. В результате атак возникли пожары, повреждены железнодорожное полотно, пути сообщения и складские помещения.



Утром российские войска нанесли повторный удар по одному из объектов инфраструктуры. На месте работают подразделения ГСЧС, ликвидирующие последствия обстрелов. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет.

Российский обстрел повредил железнодорожные пути в Нежине. Фото: ГСЧС Черниговщины

Ранее мы сообщали, что в Прилуках Черниговской области Россия ударила по нефтебазе, в городе наблюдается сильное задымление.