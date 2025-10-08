Россия дважды за сутки ударила по объекту ДТЭК в Донецкой области

Последствия атаки оккупантов.

Россия нанесла второй за сутки удар по объекту компании ДТЭК. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале энергетической группы.



Под обстрел попала фабрика в Донецкой области, где происходит обогащение угля для тепловых электростанций. Во время атаки дежурные сотрудники находились в укрытии — никто не пострадал.



«Это уже третья масштабная атака по этой фабрике за полтора месяца. Оборудование в непригодном состоянии. Работу предприятия пришлось законсервировать. Коллег мы обеспечили работой на других предприятиях ДТЭК», — говорится в сообщении компании.







В ДТЭК подчеркнули, что российские удары продолжают наносить ущерб украинской энергетической инфраструктуре, однако компания делает всё возможное, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы.

Ранее Россия атаковала одну из ТЭС в Украине, в результате чего станция была серьёзно повреждена, а несколько энергетиков получили ранения.