Дроны ВСУ вывели из строя «мозги» российской армии

Станция РЭБ «Житель»

Дроны Сил обороны Украины уничтожили одну из самых редких и дорогостоящих российских систем радиоэлектронной борьбы — станцию «Житель» на территории Луганщины.



Эта установка предназначена для защиты от беспилотников и радиоразведки, однако сама стала целью и жертвой атаки дронов. Потеря такого оборудования является серьезным ударом по возможностям армии РФ на фронте.

С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 подобных систем противника. «Житель» представляет собой сложный многофункциональный комплекс.



Согласно техническим характеристикам, станция способна глушить наземную радиосвязь на расстоянии до 25 километров, а сигналы летательных аппаратов — до 50 километров. Она определяет источники радиоизлучения, устанавливает помехи для спутниковой связи, GPS-навигации и базовых станций GSM-сетей.

Подробнее — в авторском видео журналистов «Новости Донбасса»