СБУ и полиция провели обыски в Почаевской лавре на Тернопольщине

Почаевская лавра на Тернопольщине. Фото: tepravda.te.ua

В среду, 8 октября, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией провели обыски на территории Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области, крупнейшего монастыря УПЦ в регионе. Об этом сообщает издание «Тернопольская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



Следственные действия проходили в «Всехсвятской церкви», расположенной на кладбище рядом с лаврой. По данным СМИ, правоохранители искали документы, которые могли бы подтвердить возможное «незаконное оформление» здания храма, имеющего статус памятника архитектуры.

Следствие полагает, что в 2018 году священнослужители могли оформить право собственности на храм с нарушением законодательства, завладев архитектурным памятником «мошенническим способом». В ходе обысков СБУ и полиция изымали документы, связанные с возможной незаконной приватизацией исторической церкви национального значения.