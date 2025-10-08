Двум боевикам группировки «ДНР» сообщили о подозрении в пытках и сексуальном насилии над женщиной в Донецкой области

Фото: Нацполиция Украины

Украинские правоохранители сообщили о подозрении двум участникам так называемого «министерства государственной безопасности днр», которые причастны к пыткам и сексуальному насилию над женщиной в Донецкой области.

Как сообщает Национальная полиция Украины, в 2021—2022 годах боевики ворвались в квартиру жительницы Донецка — домохозяйки и матери двоих несовершеннолетних детей. Под предлогом обыска они незаконно лишили ее свободы и более месяца удерживали в подвале бывшего завода изоляционных материалов, известного как тюрьма «Изоляция».

Во время незаконного заключения женщину жестоко избивали, душили, подвергали сексуальному насилию и угрожали отправить ее детей в интернат, требуя признания в «сотрудничестве с украинскими спецслужбами». После длительных издевательств потерпевшая вынуждена была признаться в том, чего не совершала.

Следствие установило личности преступников — это «начальник отдела по борьбе с терроризмом» и «следователь» псевдо-мгб «ДНР». Им инкриминируется жестокое обращение с гражданским населением, совершенное группой лиц по предварительному сговору (военное преступление).



Оба фигуранта уведомлены о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Нацполиция.

Напомним, Хортицкий районный суд Запорожья рассматривает дело российского командира, причастного к военным преступлениям.