Северск и Лиман: противник пытается прорваться через леса

Фото: Генштаб ВСУ

На Северском и Лиманском направлениях сохраняется тяжелая обстановка. По словам военного аналитика, старшего лейтенанта Сил обороны Украины с позывным Алекс, ситуация вокруг Северска остается сложной.



В северо-восточной части города идет активное противостояние, где образовалась значительная «серая зона». Противник не имеет возможности подтянуть резервы и закрепиться на рубежах для дальнейших штурмов Северска.

На участке Ямполя ситуация также остается напряженной — враг продолжает активные наступательные действия. На обоих направлениях российские войска пытаются продвигаться через лесные массивы, однако, как отмечает аналитик, «у них пока хорошо получается только погибать».

Кроме того, противник все чаще использует так называемых «одноразовых» операторов беспилотников, которых направляют на одни и те же позиции вместе с пехотой переднего края. В целом, это направление остается крайне сложным и специфическим, а возможный прорыв на этих участках может создать проблемы оперативного масштаба, отмечает военный аналитик.

Напомним, ВСУ сообщили об усилении российских штурмов и изменениях направлений в Донецкой области.