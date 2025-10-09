Российские диверсанты прорываются в восточную часть Константиновки — офицер ВСУ

Российских оккупантов начали замечать в восточной части Константиновки. Иллюстративное фото

В восточной части Константиновки Донецкой области все чаще фиксируют появление диверсионно-разведывательных групп российских оккупантов.

Как сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс» в своем телеграм-канале «Офицер», противник продолжает продвижение со стороны Часов Яра и Александро-Шультино.

По его словам, подразделения Сил обороны достойно удерживают свои позиции, однако благодаря совокупности тактических успехов противник постепенно обеспечивает себе более выгодное оперативное положение, что может иметь негативные последствия.

«Торецкое, Часовярское или Константиновское направление? Наверное, это уже не имеет большого значения, поскольку все дороги ведут в Констаху. Это взаимосвязанные направления, и если одно из них обвалится — за ним последует и второе», — отметил военный.

Кроме этого, «Алекс» отметил, что сейчас противник осуществляет продвижение со стороны Часов Яра и Александро-Шультино, а диверсионно-разведывательные группы периодически появляются в восточной части Константиновки.

По его словам, сам город постепенно превращается в руины.

«Подразделения СОУ держатся достойно на своих участках, однако благодаря совокупности тактических успехов противник постепенно обеспечивает более выгодное оперативное положение, что может иметь плохие последствия», — отметил он.