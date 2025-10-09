Армия РФ ночью атаковала Краматорск: в городе повреждены дома, ранена женщина

Последствия удара по Краматорску. Фото: Краматорская ГВА

Вечером и ночью 8 октября российские оккупанты атаковали город Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



В 20:30 БПЛА «Герань-2»/«Шахед» атаковал территорию промышленной зоны.



В 23:00 беспилотник попал возле многоэтажного дома.



В 23:10 войска России обстреляли частный сектор. Повреждены дома, ранена женщина 1947 года рождения. Второй удар пришелся по открытой местности в одном из спальных районов города.

Напомним, что ночью 8 октября войска России атаковали Славянск на Донетчине, «шахед» ударил по промышленной зоне города.