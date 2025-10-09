Коллега погибшего под Дружковкой французского журналист рассказал детали атаки дрона

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

09 октября 2025, 10:24

Георгий Иванченко перенес ампутацию ноги. Фото: Георгий Иванченко/Facebook Георгий Иванченко перенес ампутацию ноги. Фото: Георгий Иванченко/Facebook

Георгий Иванченко, украинский журналист и фотограф, который 2 октября во время работы возле Дружковки в Донецкой области попал под удар FPV-дрона и потерял коллегу, французского фотокорреспондента Антони Лалликана, рассказал о событиях того дня на своей странице в Фейсбуке. 

Он отметил, что российские оккупанты специально прицельно ударили по журналистам.

«Я жив. Ногу отрезали. Ближайший друг, брат и учитель, Антони Лалликан (@antonilallican), мертв. Наши с тобой командировки были неповторимы. Ты был неповторим. Мне больно из-за того, что так произошло, и я глубоко сочувствую всем родным и близким», – говорится в сообщении.

По словам Георгия, пока он был под наркозом, его друзья и родные принимали много важных решений. Он поблагодарил всех, кто поддержал его, помог со сбором денег на операцию и реабилитаци. Он опубликовал фото бойца по имени Руслан, который нес его в машину для эвакуации на стабилизационный пункт после ранения, а также показал свои больничные будни.

Напомним, французский фотожурналист Антони Лалликан погиб из-за атаки дрона возле Дружковки в Донецкой области. Его украинский коллега Георгий Иванченко получил серьезное ранение. Позже ему ампутировали ногу.

Россия готовится к столкновению с НАТО: что это значит для Украины Россия готовится к столкновению с НАТО: что это значит для Украины
08 октября, 19:31
Почаевская лавра на Тернопольщине. Фото: tepravda.te.ua СБУ и полиция провели обыски в Почаевской лавре на Тернопольщине
08 октября, 19:03
Станция РЭБ «Житель» Дроны ВСУ вывели из строя «мозги» российской армии
08 октября, 18:16
Последствия атаки оккупантов. Россия дважды за сутки ударила по объекту ДТЭК в Донецкой области
08 октября, 18:09
Иллюстративное фото Подростка из российского Красноярска задержали по обвинению в участии в деятельности «Азова»
08 октября, 17:15
Автомобиль 155 омбр после удара дрона. 155-я бригада собирает на детекторы «Чуйка» после атак FPV-дронов
08 октября, 17:10
