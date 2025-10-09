Украинская армия ночью поразила один из крупнейших ГПЗ в России: на заводе возник пожар

Пожар на ГПЗ в Волгоградской области. Фото: соцсети

В ночь на 9 октября Силы обороны Украины поразили Коробковский газоперерабатывающий завод и линейно-производственную диспетчерскую станцию «Ефимовка» в Волгоградской области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



На территории объектов фиксировались взрывы и пожары. Информация о последствиях поражений уточняется.



Коробковский ГПЗ в городе Котово – один из крупнейших заводов по первичной переработке природного газа и сопутствующего нефтяного газа на юге России с проектной мощностью 450 миллионов кубометров природного и попутного газа в год и 186 тысяч тонн широкой фракции легких углеводородов в год.



ЛПДС «Ефимовка» в селе Ефимовка – станция, обслуживающая несколько магистральных линий по транспортировке нефти и нефтепродуктов региона с пропускной мощностью 50 миллионов тонн в год.

Напомним, что ВСУ уничтожили блиндажи и укрытия российской армии на Краматорском направлении.