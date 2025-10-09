Сегодня днем войска РФ ударили по Славянску: есть раненые

Днем 9 октября город Славянск Краматорского района Донецкой области в очередной раз подвергся российскому обстрелу.
По сообщению начальника городской военной администрации Вадима Ляха, около 11:00 в городе прогремели три мощных взрыва.
«Вероятно, это были управляемые авиабомбы (КАБы)», — написал он на своей странице в Фейсбуке.
Отмечается, что зафиксировано попадание в котельную в микрорайоне Железнодорожный и в частный сектор в районе Машмета.
В результате ударов повреждены близлежащие многоэтажки.
«К сожалению, есть информация о раненых», — сообщил Лях.
В то же время издание «Новости Краматорского района» сообщает, что, предварительно, известно о пяти раненых жителях Славянска, один из них — в тяжелом состоянии.
Напомним, 8 октября около 23:00 российские войска ударили по городу Славянск Донецкой области. Промышленную зону на окраинах города атаковал БПЛА «Герань-2»/«Шахед». Обошлось без пострадавших.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях