Венгрия согласилась с запретом на поставку российского сжиженного газа в ЕС — СМИ

Венгрия одобрила запрет на поставку российского сжиженного газа в Евросоюз. Иллюстративное фото

Венгрия поддержала запрет поставок российского сжиженного газа в Евросоюз. Об этом сообщает издание EUobserver.

Отмечается, что Венгрия ранее пыталась добиться для себя исключения по вопросу запрета российского СПГ, но на встрече послов стран ЕС вечером 8 октября представитель Будапешта «не выступил с возражениями».

Главной проблемой в вопросе принятия нового санкционного пакета против России остаются позиции Словакии и Австрии, пишет издание.

Братислава выступает против новых санкций, а Вена — за то, чтобы разморозить российские активы на два миллиарда евро, чтобы передать их Raiffeisen Bank International.

Новый пакет санкций Евросоюз предполагает отказ от российского сжиженного природного газа к 2027 году.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не откажется от российской нефти. Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что тот удивлен фактом закупки российских энергоносителей некоторыми странами Европы и собирается говорить об этом в частности с венгерским премьером.