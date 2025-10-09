После обстрелов в Дружковке ощущается сильный запах аммиака

Сильный запах аммиака ощущается в Дружковке Донецкой области после сегодняшних обстрелов. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Отмечается, что сегодня после полудня в Дружковке прогремели взрывы. После этого во всех районах города стал ощущаться устойчивый запах аммиака.

Местные жители в дружковских пабликах жалуются на резкий специфический запах.

Официальная информация о происшествии не поступала.

Напомним, днем 9 октября город Славянск Краматорского района Донецкой области в очередной раз подвергся российскому обстрелу. Предположительно, пять человек ранены, один из них — в тяжелом состоянии.