После обстрелов в Дружковке ощущается сильный запах аммиака

Сильный запах аммиака ощущается в Дружковке Донецкой области после сегодняшних обстрелов. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
Отмечается, что сегодня после полудня в Дружковке прогремели взрывы. После этого во всех районах города стал ощущаться устойчивый запах аммиака.
Местные жители в дружковских пабликах жалуются на резкий специфический запах.
Официальная информация о происшествии не поступала.
Напомним, днем 9 октября город Славянск Краматорского района Донецкой области в очередной раз подвергся российскому обстрелу. Предположительно, пять человек ранены, один из них — в тяжелом состоянии.
