Зеленский объяснил, почему Путин лично боится прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Глава Кремля Владимир Путин лично боится прекращения огня, потому что с прекращения огня выйти снова в войну ему сложно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, с полномасштабной войны пойти на прекращение огня и начать снова полномасштабную войну – это для россиян непросто.



«Экономически непросто, с обществом непросто, с миром непросто. И точно непросто с теми странами, которые сегодня пожимают Путину руку. И поэтому пока он выбирает войну. Но это можно прекратить. Требуется большее давление на Россию. Давление сработает, когда они будут терять больше от войны, чем могут потерять в других сценариях. Наши дальнобойные удары, сильные санкции, стоять на поле боя, защищаться, но, безусловно, поддерживать мирные инициативы, потому что это правильно – это сработает», – сказал Зеленский.

Напомним, что Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ под городом Доброполье на Донетчине сорвало летнее наступление российской армии.