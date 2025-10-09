В Краматорской громаде объявили обязательную эвакуацию семей с детьми

В ряде населенных пунктов Краматорской громады Донецкой области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. Это связано с обстрелами со стороны российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.
Речь идет о селе Семеновка, Васильевская Пустошь, часть города Краматорск (бывший поселок Новоселовка) в пределах улиц: Белогорская, Васильевская, Дружковская, Ивана Дзюбы, Крымская, Легендарная, Минская, Молодежная, Новоселовская, Остапенко, Переездная, Святогорская, Семеновская, Уманская и переулка Луганский.
«На этих территориях решением комиссии по ЧС и НС Донецкой области объявлена обязательная эвакуация семей с детьми — там фиксируются регулярные обстрелы, в том числе с использованием FPV-дронов, что приводит к разрушениям жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что полицейские из группы «Белые ангелы» провели эвакуацию мирных жителей, которые выжили после очередного российского авиаудара по Константиновке.
