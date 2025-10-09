В Константиновке при обстреле армии РФ погибла женщина, есть пострадавшие

Россияне атаковали Донетчину. Фото: прокуратура

Российская армия ударила дроном по Константиновке Донецкой области. В результате атаки есть жертва и пострадавшие. Об это сообщили в пресс-службе прокуратуры.



«От удара FPV-дроном по легковому автомобилю, который произошел в 11:35, погибла 58-летняя гражданская», — говорится в сообщении.



Кроме того, еще четверо — женщина 56 лет и 38, 65 и 71-летние мужчины получили телесные повреждения. У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, перелом ноги и контузии. Одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии.



Также в прокуратуре рассказали детали обстрела Славянска. Город был атакован в 10:55 тремя авиабомбами «ФАБ-250» из УМПК. Ранены три женщины и четыре мужчины в возрасте от 45 до 79 лет.





Повреждены более 40 многоквартирных и частных домов и 6 автомобилей.



Ранее мы писали, что россияне атаковали Славянск утром.

