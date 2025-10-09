Контрнаступательная операция на Добропольском направлении: ВСУ освободили более 180 квадратных километров территории

Продолжается Добропольская контрнаступательная операция Сил обороны Украины. Всего за время операции освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области, 212,9 кв. км — зачищено от диверсантов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



«Контрдиверсионные мероприятия будут продолжаться. Оборона и в дальнейшем будет активной. Принимаются также меры для недопущения продвижения противника на Покровском направлении, для совершенствования логистики, для защиты дорог и объектов критической инфраструктуры», — отметил он.



Сырский пообщался с командирами подразделений, которые проводят контрдиверсионные действия с целью поиска и уничтожения ДРГ противника, а также отдельных групп российских оккупантов, находящихся в окружении.



Ранее мы писали, что 29 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому насчет ситуации на фронте, в частности вблизи городов Покровск и Доброполье Донецкой области.

