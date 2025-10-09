Известно, сколько людей остается в Шаховской громаде Донетчины

В Шаховской громаде остаются 72 человека. Всех детей и маломобильных жителей эвакуировали ранее. Об этом рассказал глава Шаховской сельской военной администрации Сергей Сажко, передает «Вільне радіо».



«На территории громаде остаются 72 человека. Детей и маломобильных уже нет — всех эвакуировали. Остались только те, кто категорически отказался выезжать добровольно», — уточнил он.



Доступа к населенным пунктам нет, вся территория постоянно под обстрелами оккупационных войск.



«Там ведутся активные боевые действия. Какого света, какого газа — ничего нет. Люди там фактически отрезаны от мира. Связи с ними нет совсем, коммуникации разрушены», — рассказал он.



Ранее мы писали, что в ряде населенных пунктов Краматорской громады Донецкой области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. Это связано с обстрелами со стороны российских войск.

