ВСУ успешно зачистили Купянск от российских оккупантов

Украинские военнослужащие уничтожили российских захватчиков в Купянске Харьковской области. Об этом передает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
«Выполнение ударно-поисковых задач по назначению, а проще — уничтожение врага в Купянске», — говорится в сообщении.
В Генеральном штабе уточнили, что зачистку выполнили воины 19 Центра специального назначения ВСП.
Ранее мы писали, что операторы дронов 429-го полка беспилотных систем ВСУ уничтожили два танка и два МТЛБ российской армии на Купянском направлении.
Напомним, что Россия за сентябрь потеряла почти 22,5 тысячи военных и более полусотни танков на Восточном направлении.
Победим цензуру вместе!