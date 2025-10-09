ВСУ успешно зачистили Купянск от российских оккупантов

Генштаб показал кадры зачистки Купянска. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие уничтожили российских захватчиков в Купянске Харьковской области. Об этом передает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.



«Выполнение ударно-поисковых задач по назначению, а проще — уничтожение врага в Купянске», — говорится в сообщении.



В Генеральном штабе уточнили, что зачистку выполнили воины 19 Центра специального назначения ВСП.



Ранее мы писали, что операторы дронов 429-го полка беспилотных систем ВСУ уничтожили два танка и два МТЛБ российской армии на Купянском направлении.



Напомним, что Россия за сентябрь потеряла почти 22,5 тысячи военных и более полусотни танков на Восточном направлении.

