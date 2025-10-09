В Донецкой области повреждена линейная часть магистрального аммиакопровода «Тольятти—Одесса»: видно белый дым

На оккупированной части Донецкой области повреждена линейная часть магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса» между Русинским Яром и Яблоновкой Ильиновской громады. Видно белый дым. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации.



«Транспортировка аммиака по этому участку остановлена еще с 2014 года. Белый дым может свидетельствовать об утечке остатков аммиака, которая будет продолжаться до падения избыточного давления; это может занять несколько дней. Распространение облака — в направлении Дружковки, возможен запах», — говорится в сообщении.



В ведомстве заявили, что в случае ощутимого запаха достаточно закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Официальные службы будут информировать об изменениях.



В Минобороны РФ написали, что якобы украинские военные подорвали трубопровод «Тольятти-Одесса».



Ранее мы писали, что сильный запах аммиака ощущается в Дружковке Донецкой области после сегодняшних обстрелов.

