Украинских детей «перевоспитывают» в РФ и в оккупации с помощью тоталитарных программ

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром иностранных дел Украины и дипломатической командой Офиса президента. Главной темой стали украинские дети, которые находятся в оккупации и в РФ.



«Мы знаем многое о совершенно тоталитарных программах перевоспитания детей в России таким образом, чтобы они были настроены воевать даже против своей настоящей родины, против своего настоящего дома. Тысячи таких украинских детей – на оккупированной территории и в России», — уточнил он.



Глава государства поблагодарил всех, кто работает вместе с Украиной, чтобы вернуть детей домой.



«Это разные страны — от Канады до Катара, — которые нам помогают. В нашей коалиции по возвращению наших украинских детей уже более 40 стран плюс Евросоюз, плюс Совет Европы», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что в сентябре оккупанты вывезли почти 600 детей с временно оккупированных территорий Донецкой области в Россию под видом «культурных туров».

