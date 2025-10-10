В России разбился истребитель МиГ-31: летчики выжили

Истребитель МиГ-31 разбился в России, летчики успели катапультироваться. Фото: Википедия

В Липецкой области России разбился истребитель МиГ-31. Об этом вечером в четверг, 9 октября сообщают росСМИ со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что экипаж катапультировался и угрозы жизни пилотов нет.

Также росСМИ со ссылкой на источники пишут, что у истребителя-перехватчика отказала система выпуска шасси. После того, как экипаж катапультировался, неконтролируемый самолет рухнул в лесу. Пилотов с травмами разной степени тяжести подобрали спасатели.

«Около 19:20 мск в Липецкой области при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет», — сообщает ТАСС.

Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта, утверждает издание:

Истребители МиГ-31 являются носителями ракет Х-47М «Кинжал» и Р-37. Однако не каждый МиГ-31 имеет возможность запуска этой ракеты. Для этого предназначена отдельная модернизация МиГ-31К. Какая именно модель МиГ-31 разбилась в России, не уточняется.