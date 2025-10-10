Армия РФ ночью ракетами и дронами атаковала Черкасскую область: ранены 10 человек, среди них ребенок

Последствия атаки на Канев. Фото: ГСЧС

Ночью 10 октября российские войска ракетами и дронами атаковали Черкасскую область. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.



Оккупанты целились по критической инфраструктуре. Перекрыто движение по дамбе ГЭС.



В городе Канев повреждены семь многоэтажек, детский сад и школа. В результате атаки ранения получили 10 человек, среди них 10-летний мальчик.



В пресс-службе ГСЧС Украины рассказали, что спасатели разблокировали квартиры, где находились шесть человек, а также демонтировали аварийные конструкции.



По данным Черкасской областной прокуратуры, под прицелом ВС РФ оказался объект энергетической инфраструктуры.

Напомним, что ночью 10 октября Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего загорелось предприятие и ранены три человека.