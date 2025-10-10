Двое людей ранены в результате российских атак в Сумской области

Российская армия 10 октября ударила по Сумской области. В результате атак двое людей пострадали. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.



По его словам, под удары россиян попали Юнаковская и Миропольская громады.



«В Юнаковской громаде в результате удара вражеского дрона ранен 56-летний мужчина. Он в тяжелом состоянии. В Миропольской громаде дрон армии РФ попал в автомобиль. Пострадал 65-летний мужчина», — уточнил он.

Обоих госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.



Ранее мы писали, что утром 10 октября российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ-250 на частный сектор города Константиновка Донецкой области.

