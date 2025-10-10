Наводил удары войск РФ на Краматорском направлении: суд вынес приговор агенту ФСБ

Осужденный агент ФСБ. Фото: СБУ

Суд вынес приговор агенту ФСБ, которого задержали в начале 2024 года в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Как установили контрразведка и следователи СБУ, агент корректировал авиационные и артиллерийские удары российских войск на Краматорском направлении. При задержании у него изъяли боевую гранату, которую он держал при себе на случай разоблачения, чтобы применить против правоохранителей.



По материалам дела, задания РФ выполнял 47-летний житель города Краматорск. В поле зрения оккупантов мужчина попал через знакомую жительницу РФ, которая сотрудничает с российской спецслужбой.



После инструктажа он обходил местность, где отслеживал места сосредоточения личного состава и локации фортификационных сооружений ВСУ на территории прифронтовой громады. Собранные сведения информатор сначала направлял знакомой россиянке – связной от ФСБ, а дальше женщина отчитывалась перед куратором. Для коммуникации он использовал анонимный чат в мессенджере, куда направлял координаты украинских объектов в виде меток на Google-картах.



Суд признал российского агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему 10 лет лишения свободы.

