В Донецкой области продолжаются аварийные отключения света

Энергетики продолжают ликвидацию последствий ночной ракетно-дроновой атаки на объекты энергетики. Аварийные отключения применяются и в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.



«Еще около 380 тыс. абонентов остаются без электроснабжения», — говорится в сообщении.



Кроме того, вынужденные аварийные отключения применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях. Графики почасовых отключений продолжают действовать в Черниговской области.



Ранее мы писали, что ночью 10 октября россияне нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

