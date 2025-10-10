В Донецкой области продолжаются аварийные отключения света

Энергетики продолжают ликвидацию последствий ночной ракетно-дроновой атаки на объекты энергетики. Аварийные отключения применяются и в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
«Еще около 380 тыс. абонентов остаются без электроснабжения», — говорится в сообщении.
Кроме того, вынужденные аварийные отключения применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях. Графики почасовых отключений продолжают действовать в Черниговской области.
Ранее мы писали, что ночью 10 октября россияне нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.
