Известно, сколько взрослых и детей остается в Черкасской громаде Донетчины

В Черкасской громаде Донецкой области остается более 6500 тысяч человек, среди них около 770 детей. Об этом сообщил глава Черкасской сельской военной администрации Алексей Кривоконь, передает «Вільне радіо».



«Ситуация у нас напряженная, мы уже ближе к линии соприкосновения, но держимся. Продолжаем обеспечивать общину всем необходимым. Принудительная эвакуация еще не объявлена», — отметил он.



В громаде продолжают работать коммунальные службы, предоставляются услуги по водоснабжению, водоотведению, вывозится мусор.



Ранее мы писали, что в Шаховской громаде остаются 72 человека. Всех детей и маломобильных жителей эвакуировали ранее.

