Погибшую в российском плену Викторию Рощину посмертно признали «Героем свободы прессы»

Викторию Рощину посмертно признали «Героем свободы прессы». Фото: скриншот

Украинская журналистка из Кривого Рога Виктория Рощина, которая погибла в российском плену, стала одной из лауреаток премии «Герой свободы прессы» от Международного института прессы (IPI).



Премией «Герой свободы прессы» отмечают журналистов, продемонстрировавших непоколебимую преданность свободе прессы.



«Многие из них столкнулись с тюремным заключением, репрессиями и непрекращающимися попытками заставить их молчать, но они продолжали свою работу с поразительной стойкостью и преданностью журналистике. Двое из награжденных — обе женщины — погибли, освещая мировые новости из самых горячих точек боевых действий», — говорится в сообщении.



Называя Рощину героем борьбы за свободу прессы в мире, IPI и IMS признают её огромную личную жертву в поисках информации и историй, которые необходимо рассказать.



Напомним, украинская журналистка, 27-летняя Виктория Рощина попала в плен в августе 2023 года в Энергодаре, захваченном российскими войсками в начале полномасштабного вторжения в Украину. Она поехала в оккупированную Запорожскую область как внештатный автор «Украинской правды» для подготовки репортажа.



В течение нескольких месяцев ее держали в отделениях полиции и СИЗО в разных городах, как на оккупированной территории, так и в России. По свидетельствам очевидцев, в заключении журналистку пытали, она сильно похудела — до 30 килограммов — и не могла ходить без посторонней помощи.



Предполагалось, что в сентябре 2024 года журналистку включат в обмен военнопленными, но в итоге власти РФ объявили, что Рощина умерла. Тело журналистки со следами пыток передали Украине в феврале 2025 года.

