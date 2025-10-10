Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Погибшую в российском плену Викторию Рощину посмертно признали «Героем свободы прессы»

10 октября 2025, 19:51

Погибшую в российском плену Викторию Рощину посмертно признали «Героем свободы прессы»

Викторию Рощину посмертно признали «Героем свободы прессы». Фото: скриншот Викторию Рощину посмертно признали «Героем свободы прессы». Фото: скриншот

Украинская журналистка из Кривого Рога Виктория Рощина, которая погибла в российском плену, стала одной из лауреаток премии «Герой свободы прессы» от Международного института прессы (IPI).

Премией «Герой свободы прессы» отмечают журналистов, продемонстрировавших непоколебимую преданность свободе прессы.

«Многие из них столкнулись с тюремным заключением, репрессиями и непрекращающимися попытками заставить их молчать, но они продолжали свою работу с поразительной стойкостью и преданностью журналистике. Двое из награжденных — обе женщины — погибли, освещая мировые новости из самых горячих точек боевых действий», — говорится в сообщении.

Называя Рощину героем борьбы за свободу прессы в мире, IPI и IMS признают её огромную личную жертву в поисках информации и историй, которые необходимо рассказать.

Напомним, украинская журналистка, 27-летняя Виктория Рощина попала в плен в августе 2023 года в Энергодаре, захваченном российскими войсками в начале полномасштабного вторжения в Украину. Она поехала в оккупированную Запорожскую область как внештатный автор «Украинской правды» для подготовки репортажа.

В течение нескольких месяцев ее держали в отделениях полиции и СИЗО в разных городах, как на оккупированной территории, так и в России. По свидетельствам очевидцев, в заключении журналистку пытали, она сильно похудела — до 30 килограммов — и не могла ходить без посторонней помощи. 

Предполагалось, что в сентябре 2024 года журналистку включат в обмен военнопленными, но в итоге власти РФ объявили, что Рощина умерла. Тело журналистки со следами пыток передали Украине в феврале 2025 года. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Виктория Рощина
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:49
Дроны ударили по местам базирования российской техники и личного состава в оккупации
22:40
На ЗАЭС начали восстанавливать внешнее электроснабжение
21:11
Двум боевикам группировки «ДНР» сообщили о подозрении в пытках и сексуальном насилии над женщиной в Донецкой области
14:34
В армии РФ избивают мобилизованных 5-й бригады за отказ идти на штурм
11:11
Россия вывезла почти 600 детей из ВОТ Донецкой области в сентябре
10:11
В оккупированном Лисичанске жители нескольких районов четвертый год ждут воды и тепла – ОВА
17:59
Пытали и насиловали женщину в «Изоляции» в оккупированном Донецке: боевикам «МГБ ДНР» сообщили о подозрении
16:30
Россияне хотят запретить риэлторскую деятельность на оккупированных территориях
13:53
Украинские «Щелепи» уничтожили радар С-400: видео удара
10:33
В Феодосии продолжается пожар на нефтебазе после атаки дрона
17:17
ВСУ ударили по АЗС оккупантов в Великой Лепетихе
15:50
Оккупированный юг Запорожской области остался без врачей
14:31
Силы обороны поразили завод взрывчатки в РФ
11:55
Су-27 ВСУ уничтожил командный пункт РФ в Приволье
10:26
В Феодосии после атаки дрона вспыхнул нефтеналивной терминал
10:10
Танк РФ переехал гражданскую машину под Великими Копанями — АТЕШ
08:43
Партизаны парализовали военные перевозки оккупантов в Запорожской области
13:43
В РФ распустили 88-ю бригаду «Эспаньола»: оккупанты перейдут в другие части
12:00
В Крыму снова урезали зарплаты бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Захватчики в оккупации готовят репрессии против родителей за обучение их детей в украинских школах
все новости
22:50
Добровольцы из Легиона «Свобода России» впервые применили надводные катера против армии РФ
21:59
Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов
21:29
Россияне ударили по Краматорску
20:40
Над научно-испытательным центром ракетно-космической промышленно в РФ поднялся столб белого дыма
19:51
Погибшую в российском плену Викторию Рощину посмертно признали «Героем свободы прессы»
18:59
Известно, сколько взрослых и детей остается в Черкасской громаде Донетчины
17:57
В Донецкой области продолжаются аварийные отключения света
17:07
Трамп не получил Нобелевскую премию мира
16:48
Наводил удары войск РФ на Краматорском направлении: суд вынес приговор агенту ФСБ
16:32
Двое людей ранены в результате российских атак в Сумской области
15:49
Дроны ударили по местам базирования российской техники и личного состава в оккупации
15:25
Движение электропоезда Краматорск – Славянск временно отменяется из-за обстрелов
15:13
Российская армия планирует расширить выступ под Покровском: в ВСУ рассказали, что известно
14:50
Российская авиация ударила по Константиновке: повреждены более 10 домов
14:17
Россияне высадили большой десант возле Владимировки в Донецкой области — DeepState
13:54
Силы спецопераций уничтожили ДРГ российских войск в Ямполе под Лиманом
11:57
Армия РФ ночью ракетами и дронами атаковала Черкасскую область: ранены 10 человек, среди них ребенок
11:45
Раненая в результате обстрела жительница Славянска скончалась в больнице
11:35
Российские войска продвинулись под Мирноградом – DeepState
11:19
Войска России за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины: погибли три человека, еще 11 – ранены
все новости
ВИДЕО
Российские добровольцы из Легиона «Свобода России», воюющие в составе Сил безопасности и обороны Украины, впервые применили надводные катера. Фото: скриншот Добровольцы из Легиона «Свобода России» впервые применили надводные катера против армии РФ
10 октября, 22:50
Над предприятием в Подмосковье поднялся столб белого дыма. Фото: скриншот с видео Над научно-испытательным центром ракетно-космической промышленно в РФ поднялся столб белого дыма
10 октября, 20:40
Дроны разнесли российскую технику с оккупантами. Фото: СБУ Дроны ударили по местам базирования российской техники и личного состава в оккупации
10 октября, 15:49
ССО в Ямполе. Фото: кадр из видео Силы спецопераций уничтожили ДРГ российских войск в Ямполе под Лиманом
10 октября, 13:54
Последствия атаки на Канев. Фото: ГСЧС Армия РФ ночью ракетами и дронами атаковала Черкасскую область: ранены 10 человек, среди них ребенок
10 октября, 11:57
Энергетические объекты в Днепропетровской области были атакованы войсками РФ. Фото: ГСЧС Россияне атаковали энергетические объекты на Днепропетровщине
10 октября, 09:56

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор