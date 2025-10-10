Над научно-испытательным центром ракетно-космической промышленно в РФ поднялся столб белого дыма

Над предприятием в Подмосковье поднялся столб белого дыма. Фото: скриншот с видео

Над «Научно-испытательным центром ракетно-космической промышленности» в городе Пересвет в Сергиево-Посадском районе Московской области виден столб белого дыма. Об этом передает ASTRA.



Официальной информации нет, однако местные жители выкладывают видео, на которых виден большой столб светлого дыма.



Есть информация, что в центре могли проходить испытания ракетного топлива, что и вызвало задымление.



В центре занимаются испытаниями по стендовой отработке жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок на различных компонентах топлива и испытаниями космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса.



