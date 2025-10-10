Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов. Фото: Владимир Зеленский

10 октября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом. По ее итогам министры обороны двух стран подписали меморандум о совместном производстве дронов. Об этом сообщили в Офисе президента.



С начала полномасштабного российского вторжения Нидерланды оказали нашей стране помощь на 9 млрд долл. Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на продолжение этой важной поддержки.



«Также мы благодарны вам за ваш вклад в рамках инициативы PURL. Это важно – около 600 миллионов долларов. Думаю, что такие шаги, как сделала ваша страна, дают движение, примеры и сигналы другим лидерам», – сказал Владимир Зеленский.



Ранее Зеленский заявлял, что чем более результативной Украина будет в дальнобойности, тем быстрее мы сможем достичь мира.

