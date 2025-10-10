Добровольцы из Легиона «Свобода России» впервые применили надводные катера против армии РФ

Российские добровольцы из Легиона «Свобода России», воюющие в составе Сил безопасности и обороны Украины, впервые применили надводные катера. Фото: скриншот

Российские добровольцы из Легиона «Свобода России», воюющие в составе Сил безопасности и обороны Украины, впервые применили надводные катера для поражения российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



«Впервые в истории российского добровольческого движения появилась возможность привлекать надводные беспилотные катера, что является важным шагом в расширении инструментов сопротивления. Четкое взаимодействие, точная разведка и инновационные подходы позволяют разведчикам успешно действовать против врага на значительном расстоянии от берега», — говорится в сообщении.

Результативная работа стала очередным доказательством того, что совместные действия украинских разведчиков и российских добровольцев способны эффективно поражать противника в любой среде.



Ранее мы писали, что дроны Сил обороны Украины уничтожили одну из самых редких и дорогостоящих российских систем радиоэлектронной борьбы — станцию «Житель» на территории Луганщины.

