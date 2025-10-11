В оккупированном Донецке задержала парня за «антироссийские-комментарии» в соцсетях

В оккупированном Донецке ФСБ задержала 20-летнего парня за «антироссийские-комментарии». Фото: скриншот

Федеральная служба безопасности задержала жителя захваченного Россией Донецка, он обвиняется в «совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности». Об этом сообщили в УФСБ по «ДНР».



В так называемом ведомстве отмечается, что парень якобы неоднократно публиковал антироссийские материалы в сети Интернет и размещал в мессенджере «Телеграм» комментарии с призывами к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации и уничтожению административных зданий органов государственной власти.



Его обвиняют в «публичным призывам к осуществлению террористической деятельности, в публичном оправдании терроризма».



Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины задержала во Львове гражданина РФ, который под видом добровольца вступил в Силы обороны и начал работать на ФСБ.

